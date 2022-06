Dívida do BPP ao Estado soma juros de 150 milhões de euros

Leia Também BPP ainda tem 43 milhões de dívida ao Estado

O Estado está prestes a recuperar a totalidade da garantia pública de 450 milhões de euros concedida ao Banco Privado Português (BPP), avança esta terça-feira o jornal "Público". Além disso, o Estado terá a receber 150 milhões em juros, antes de os credores comuns do BPP poderem reaver o dinheiro perdido.Em causa está o empréstimo de 450 milhões contraído pelo antigo banco de João Rendeiro, no final de 2008, junto de um sindicato de seis bancos, com garantia do Estado português. Meses depois da queda do BPP em 2010, o Estado foi reconhecido como credor garantido do banco. Assim, tratando-se de um credor garantido, o Estado foi o primeiro credor a ser ressarcido pela comissão liquidatária do BPP.Até à data, recebeu 407 milhões. Além dos cerca de 43 milhões em falta, o Estado deverá ainda ganhar mais de 150 milhões em juros, tendo em conta que a garantia estatal está sujeita a uma taxa de juro próxima de 4% por ano. Mas esses 150 milhões em juros deverão ser pagos apenas parcialmente, porque não existem bens suficientes para cobrir a sua totalidade.