Liberty propõe até dois dias no escritório

As adendas aos contratos que a Liberty apresentou aos 420 trabalhadores em Portugal prevêem que as pessoas possam trabalhar em qualquer local do país e que possam ir até dois dias por semana ao escritório, num modelo que tem a duração inicial de 18 meses.

