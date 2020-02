Lucro do BPI cai 33% em 2019 para 328 milhões de euros

O BPI concluiu o exercício financeiro de 2019 com um resultado líquido consolidado de 327,9 milhões de euros, valor que compara com o lucro de 490,6 milhões de euros alcançado em 2018 e que representa uma redução de 33% face a 2018.





Em nota enviada esta segunda-feira, 3 de fevereiro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco liderado por Pablo Forero salienta que a evolução registada entre 2018 e 2019 ao nível dos lucros se deve sobretudo aos impactos positivos não recorrentes verificados há dois anos e que não se repetiram no ano passado.





Relativamente à atividade no mercado português, o lucro líquido do BPI foi de 231 milhões de euros em 2019, o que configura uma melhoria de 6% relativamente ao resultado obtido pela instituição em Portugal ao longo de 2018.O reforço de 13 milhões no resultado líquido do banco no mercado nacional foi "suportado pela melhoria no produto bancário comercial e pelo impacto positivo da nova produção de crédito habitação e para empresas", refere o BPI em comunicado separado (Notícia em atualização)