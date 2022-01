Lucro do Goldman Sachs sobe 129% em 2021, mas recua no 4.º trimestre

Entre outubro e dezembro, no último trimestre do ano, o Goldman Sachs teve lucros de 3.935 milhões de dólares (3.470 milhões de euros), 13% abaixo do que tinha alcançado no mesmo período do ano anterior, com custos crescentes relacionados principalmente com bónus, tendo a faturação subido 8% para 12.639 milhões de dólares.O líder do banco, David Solomon, afirmou que os lucros e a faturação atingiram um recorde, que reflete "a força" do grupo, tendo apontado a diversificação de negócios e a entrega de dividendos aos acionistas como ferramentas de crescimento.Como outras instituições financeiras, o Goldman Sachs foi reduzindo ao longo do ano as reservas acumuladas durante a pandemia para enfrentar possíveis incumprimentos e reduziu em 88% as provisões destinadas a perdas com crédito para 357 milhões de dólares.