BdP autoriza "exercício de funções" de Lin Yong como presidente do Haitong Bank

O Haitong Bank anunciou hoje ao mercado que o Banco de Portugal (BdP) "concedeu autorização para o exercício de funções" do novo presidente do Conselho de Administração, Lin Yong, e o presidente da Comissão Executiva, Wu Min."(...) O Haitong Bank, S. A. ('Haitong Bank') informa que o Banco de Portugal concedeu autorização para o exercício de funções" do presidente do Conselho de Administração, Lin Yong, e do presidente da Comissão Executiva, Wu Min, para "o mandato do triénio 2020/2022", refere um comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O Conselho de Administração do Haitong Bank é composto por mais 10 membros (quatro com funções executivas e seis com funções não executivas).O Conselho Fiscal, presidido por Maria do Rosário Mayoral Robles Machado Simões Ventura, inclui mais três elementos.O grupo Haitong é um dos principais bancos de investimento e de corretagem da China, que opera em 14 países, como Portugal, Espanha Polónia, Brasil e Reino Unido.Está presente na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul, num total de 340 agências de títulos e valores mobiliários, cerca de nove milhões de clientes de retalho e possui mais de 24.000 clientes institucionais.