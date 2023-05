UBS deve ficar apenas com o segmento de investimento do Credit Suisse e vender o resto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O UBS está a estudar os próximos capítulos depois do acordo de aquisição de Credit Suisse. O negócio – que foi anunciado em março por aproximadamente três mil milhões de euros – deve estar concluído até ao final deste ano.





Agora o gigante suíço coloca todas as opções em cima da mesa. A Reuters avança, citando duas fontes conhecedoras do assunto, a possibilidade de o UBS manter a unidade de investimento do Credit Suisse e vender o restante.





As mesmas fontes acrescentaram que o segmento bancário do Credit Suisse poderá ser vendido através de um oferta pública inicial em bolsa (na sigla inglesa IPO).





Outra fonte contactada pela agência de informação salientou, no entanto, que esta não é uma decisão definitiva e que pode demorar meses até que seja tomada, já que o UBS está mais focado em concluir a aquisição do seu ex-rival.





Na quarta-feira, o presidente-executivo do UBS, Sergio Ermotti, revelou que o banco está a trabalhar para fechar esta fusão até ao final de maio ou início de junho. Quanto ao futuro dos segmentos de negócio do Credit Suisse, Ermotti deixou claro que todas as opções estão em cima da mesa.