Lucros da Caixa crescem 80% no primeiro trimestre, para 146 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósito (CGD) chegou aos 146 milhões de euros de lucros no primeiro trimestre do ano, uma subida de 80,5% face ao mesmo período do ano passado (em que tinha sido apresentado um resultado de 81 milhões de euros).O banco destaca que a rentabilidade teve "progressão positiva". Os resultados líquidos obtidos face aos capitais próprios (return on equity, ROE) subiu 7,2%, "situando-se acima da média dos bancos nacionais, mesmo num contexto de níveis de capital elevados", pode ler-se no comunicado.O rácio de crédito malparado (‘non permorming loans’), líquido de imparidades totais, "mantém nível de 0%, enquanto imóveis detidos para venda reduzem 8,2% para 368 milhões de euros, valor mais baixo desde 2008", indica o banco. O rácio bruto atinge os 2,80%, uma descida face aos 2,84% do mesmo período de 2021 e mais ainda face aos 3,85% de 2020.Já a margem financeira (diferença entre juros cobrados pelos empréstimos concedidos e os juros pagos pelo banco aos depositantes) aumentou de 239 para 273 milhões de euros, mais 14% face ao período homólogo.Até março, houve um crescimento de 20% nos novos montantes concedidos a clientes de crédito à habitação (de 724 para 871 milhões de euros). No crédito ao consumo há uma subida de 65% (de 45 para 75 milhões de euros). E para as empresas o aumento foi de 9%.

Nos depósitos, a Caixa aumentou 6,3 mil milhões de euros face ao mesmo período de 2021, ou seja, +8,3%.

Em atualização