Lucros do Abanca crescem para 217 milhões de euros em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os lucros do Abanca cresceram 40,7% o ano passado face a 2021, para 217 milhões de euros, de acordo com o comunicado da instituição financeira enviado às redações.

O banco espanhol justifica este resultado com o "bom comportamento da margem financeira" que cresceu 14,2%, com o aumento de 9,4% da prestação de serviços e com o maior número de "vendas de seguros e a contribuição dos serviços de cobrança e pagamento".

Leia Também Lucros do Abanca caem 33% para 141 milhões até setembro

No que toca aos empréstimos, registou-se um crescimento de 0,8% em crédito à habitação, uma subida de 11,7% em crédito ao consumo e um crescimento de 17,5% em empréstimos às PMEs e aos trabalhadores independentes.



"Portugal, o segundo maior mercado do banco, apresentou um desempenho semelhante em termos de crédito, com um aumento de 97,1% em crédito à habitação e de 12,9% em empréstimos a empresas", acrescenta o Abanca.

Leia Também Abanca conclui integração da atividade do Novo Banco em Espanha

A carteira normal de empréstimos foi de 45.024 milhões de euros (mais de 48.000 milhões de euros com o Targobank)."De destacar o desempenho dos empréstimos no retalho, cujas formalizações cresceram 8,4% numa base anual e contribuíram para que o rendimento da carteira subisse para 1,97%, contra 1,28% no ano anterior", refere o comunicado.

Leia Também Venda do EuroBic ao Abanca depende da certificação de dívida

Relativamente aos depósitos, estes subiram para 48.906 milhões de euros, "sendo de salientar o desempenho dos saldos correspondentes ao setor privado, que cresceram 0,6%".





O volume de negócios foi 111 mil milhões de euros, contado com a aquisição do Targobank Espanha ao Crédit Mutuel.

Em termos de solidez financeira, rácio de capital total do ABANCA alcançou os 16,4% (12,5% capital de máxima qualidade CET1). "O banco conta com amplas margens face aos requisitos estabelecidos: 390 pontos-base (1.268 milhões de euros) em capital total e 435 pontos-base (1.414 milhões de euros) em CET1", descreve o Abanca.

No que toca ao crédito malparado A taxa NPL (sigla para a expressão inglesa "Non-Pergforming Loans"), manteve-se em 2%. A evolução dos saldos de crédito não duvidoso manteve a sua tendência de diminuição, caindo 5,4% no conjunto do ano.

Em 2022, a S&P situou a notação do banco em nível de investimento e a DBRS subiu a classificação para BBB ("high"). Atualmente, o Abanca está em nível de investimento para as principais quatro agências de "rating".