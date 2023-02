Abanca assina compra do Targobank Spain ao francês Crédit Mutuel

O Abanca celebrou nesta quarta-feira a compra do Targobank ao francês Crédit Mutuel, informou o banco liderado por Juan Carlos Escotet em comunicado.

"O Abanca e o BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) assinaram, esta quarta-feira, na sede do Abanca em Madrid, o contrato de compra e venda do Targobank Spain, uma vez terminado o período de conformidade e a consulta aos representantes dos colaboradores previstos na legislação francesa", pode ler-se na nota de imprensa.

A instituição financeira espanhola especifica que a operação ficará concluída ainda este ano, uma vez dada a luz verde por parte do BCE, assim como a autorização do regulador espanhol para a concorrência e da direção-geral de seguros e fundos de pensões do país. Já no próximo ano, será tempo de passar à fase de "integração tecnológica".

Com a aquisição do Targobank Spain, o volume de negócios do Abanca irá crescer 5,2% para 112.544 milhões de euros. "Os empréstimos ascendem a 49.219 milhões, mais 6,9%, os depósitos totalizam 51.390 milhões, com um aumento de 4,4% e o número de balcões é de 727, mais 7,5%. O rácio de mora global é de 2,1% e a cobertura é de 86%", acrescenta o banco espanhol.

No que toca aos recursos humanos, com esta operação serão mantidos os 541 profissionais do Targobank Spain.

Os lucros do Abanca cresceram 40,7% no ano passado, face a 2021, para 217 milhões de euros.