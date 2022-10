Venda do EuroBic ao Abanca depende da certificação de dívida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A certificação das dívidas é condição essencial para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola viabilize a venda do EuroBic aos espanhóis do Abanca e este é um processo que não está finalizado, sabe o Negócios.





Esta sexta-feira, 20 de outubro, o Jornal Económico noticiou que Isabel dos Santos já tinha autorização da PGR angolana para pagar as dívidas da Finisantoro Holding Limited e Santoro Financial Holding, sociedades através das quais a empresária angolana detém uma participação de 42,5% no EuroBic.







O jornal adianta que que o Ministério Público angolano já notificou os advogados da empresária sobre esta decisão que regularizaria a situação daquela duas entidads, acionistas do EuroBic, possibilitando assim a alienação do banco ao Abanca.





Todavia, informações recolhidas pelos Negócios dão conta de que a PGR angolana, liderada por Hélder Pitta Grós, ainda está a trabalhar com as autoridades nacionais para, em conjunto, encontrarem soluções que permitam a concretização do negócio protegendo os interesses das partes envolvidas.



A certificação das dívidas a serem pagas pela Finisantoro e a Santoro é uma peça essencial para materializar a transação, algo que ainda não sucedeu.





O EuroBic está mais perto do Abanca, mas ainda há um caminho a ser feito para que a operação se materialize.