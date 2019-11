Lucros do BPI caem para metade devido a ausência de extraordinários

Em 2018 o BPI tinha beneficiado com os ganhos de 160 milhões de euros com a venda de participações financeiras, que não se repetiram em 2019.

O BPI chegou a setembro com um resultado líquido de 253,6 milhões de euros, um valor que representa uma queda de 52% face ao mesmo período do ano passado.

O banco controlado a 100% pelos espanhóis do CaixaBank explica esta queda nos lucros dos nove primeiros meses do ano com os ganhos extraordinários de 160 milhões de euros obtidos em 2018 com a venda de participações, que não se repetiram este ano.



Em 2018 o BPI tinha alcançado lucros de 324,4 milhões de euros entre janeiro e setembro, beneficiando com as vendas de participações na Viacer (SuperBock), BPI Gestão de Activos e negócio de "acquiring".





Além desta ausência de ganhos extraordinários este ano, "foi alterada a classificação contabilística do BFA no final de 2018, pelo que o resultado consolidado passa a partir de 2019 a refletir os dividendos do BFA atribuídos ao BPI quando anteriormente refletia a apropriação de resultados do BFA por equivalência patrimonial", explica o BPI em comunicado.