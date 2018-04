Lucros do Citigroup e JPMorgan aumentam e superam expectativas

O JPMorgan Chase fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 8.712 milhões de dólares (7.074 milhões de euros), uma subida homóloga de 35,1% e um valor recorde. O Citigroup lucrou 4.620 milhões de dólares, mais 13% do que um ano antes.

Bloomberg

Nos primeiros três meses do ano, o JP Morgan, maior banco norte-americano por activos, alcançou um volume de negócio de 27.907 milhões de dólares (22.660 milhões de euros), uma subida de 11,9% face ao primeiro trimestre de 2017.

A instituição financeira liderada por Jamie Dimon destacou a redução da sua factura fiscal em 240 milhões de dólares (195 milhões de euros) apesar de ter aumentado em cerca de dois mil milhões de dólares os lucros antes de impostos. Esta descida deve-se à menor taxa aplicada no âmbito da entrada em vigor da reforma fiscal de Donald Trump.

O Citigroup registou receitas de 18,9 mil milhões de dólares, uma subida de 2,7%. Também o quarto maior banco dos EUA beneficiou da reforma fiscal de Trump, tendo pago uma taxa de imposto efectiva de 24% em vez dos 31% do primeiro trimestre de 2017.

Ambos os bancos apresentaram resultados esta sexta-feira e superaram as estimativas da maioria dos analistas.