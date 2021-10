Lucros do Deutsche Bank disparam para os 2,19 mil milhões de euros

435 milhões de euros em 2020 (até setembro) para 2,19 mil milhões no período homólogo de 2021. É uma subida de mais de 400% nos resultados líquidos do Deutsche Bank, mostrados esta quarta-feira nas contas aos investidores.



329 milhões de euros face aos 309 milhões apresentados no mesmo período do ano passado.

Os resultados mostram ainda os 798 milhões de euros em despesa que o banco gastou em custos de transformação e ainda 324 milhões de euros de perdas, no seguimento da decisão do Tribunal Federal de Justiça alemão, que decidiu em abril abolir a prática de aumentar taxas, alterando termos e condições, sem a autorização dos clientes. O montante dividiu-se em 131 milhões de euros em receitas perdidas e 131 milhões em provisões relativas aos processos em tribunal.



Para o futuro, o banco disse estar a caminho de atingir os objetivos de 2022, incluindo receitas de 25 mil milhões de euros no total do ano. Ainda para, o Deutsche Bank ainda espera que as receitas fiquem essencialmente estáveis.

Em relação ao total dos nove meses do ano, as receitas dobraram 5% para os 19,51 mil milhões de euros, face a 18,58 milhões em 2020. Todas as áreas de negócio do banco (segmento empresarial, investimento, banca privada e gestão de ativos) registaram aumentos do volume de negócios.