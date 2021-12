Deutsche Bank condenado a coima de 8,66 milhões de euros por falhas com Euribor

O regulador financeiro alemão (Bafin) anunciou esta quarta-feira que condenou o Deutsche Bank a uma coima de 8,66 milhões de euros, por falhas relacionadas com a Euro Interbank Offered Rate (Euribor).



Segundo o comunicado emitido pelo Bafin, "houve situações em que o banco alemão não apresentou controlos e políticas de prevenção eficazes para garantir a integridade e fiabilidade dos dados da Euribor", de forma a cumprir a regulamentação europeia sobre esta taxa, que visa prevenir a sua manipulação.



De acordo com duas fontes próximas do assunto contactadas pelo diário Financial Times, "o montante final desta coima é bastante mais baixo do que o valor inicial projeto pelo Bafin, já que o Deutsche Bank aceitou fazer um acordo com o regulador".





Estas falhas foram inicialmente detetadas por auditores externos e mais tarde reconhecidas pelo departamento de compliance do banco, segundo a informação prestada pelas mesmas fontes.





Esta é a primeira coima imposta pelo regulador financeiro, tendo em vista o cumprimento da legislação europeia sobre a Euribor, sendo ainda a segunda multa mais alta de todos os tempos alguma vez aplicada pelo Bafin, sendo apenas precedida por outra de 40 milhões de euros, que foi imposta também ao Deutsche Bank em 2015, por este não garantir "medidas eficazes para combater o branqueamento de capitais.





Contactada pelo Financial Times, a instituição financeira alemã, que ainda detém possibilidade de recurso da decisão do regulador – fez saber que vai pagar a coima por uma questão de "segurança jurídica".





Esta coima é aplicada ao Deutsche Bank sete anos depois de o banco alemão já ter pago uma coima de 2,4 mil milhões, por alguns funcionários terem sido acusados de manipular a Libor.