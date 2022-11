Lucros do Novo Banco sobem 178% nos primeiros nove meses para 428,3 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Novo Banco contabilizou lucros de 428,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 178% em termos homólogos, indiciou a instituição financeira num comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).





Para o banco liderado por Mark Bourke (na foto), este número reflete o "crescimento sustentado do negócio demonstrativo da capacidade de geração de receita e capital, apesar do atual contexto macroeconómico, pressões inflacionistas e subida das taxas de juro".

O produto bancário comercial deslizou 2,6% para 621,6 milhões de euros. Já o produto bancário ascendeu 26,5% para 851,1 milhões de euros, tendo este montante contado com "o contributo positivo dos Outros resultados de exploração de 161,3 milhões de euros, impulsionado pelo processo de desalavancagem do portefólio imobiliário".

Este valor inclui a mais-valia de 71,5 milhões de euros resultante da venda do edifício da atual sede no terceiro trimestre deste ano.

Em agosto deste ano, o banco informou o mercado que concluiu a venda do edifício sede localizado na Avenida da Liberdade por 112,2 milhões de euros. O comprador é a Merlin Properties.

O Novo Banco avança que o "crédito a clientes aumentou em todos os segmentos", tendo sido fixado em 25,8 milhões de euros.





Os custos operativos atingiram 314,2 milhões de euros, uma subida homóloga de 2,8%, "com a redução dos custos com pessoal compensada pelo aumento não recorrente dos gastos gerais e administrativos e amortizações que suportam o investimento na melhoria dos processos operativos e de negócio".

Em termos de incumprimento, o rácio de créditos não produtivos (NPL) foi de 5%, "com aumento do rácio de cobertura para 77,2% aproximando-se do rácio médio dos ‘peers’ europeus", acrescenta.

Já em matéria de rentabilidade, o RoTE anualizado (antes de impostos) foi de 12,4%. Em termos de rácio de capital, O rácio CET 1 aumentou 90 pontos base no trimestre, para 12,7%.