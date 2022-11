Novo Banco quer "continuar independente" com possível IPO

Leia Também Novo Banco com menos 223 trabalhadores e 34 balcões em setembro face a 2021

O Novo Banco quer "estar pronto para se e quando surgir uma oportunidade de IPO [oferta pública inicial], de forma a tirar dele vantagens", disse esta terça-feira o CEO do banco, Mark Bourke, à agência Reuters.O gestor, que é presidente executivo desde agosto, não adianta em que praça gostaria de ver listado o Novo Banco, apesar de as empresas portuguesas normalmente escolherem a Euronext Lisbon, lembra a agência.O banco é agora "rentável, bem capitalizado, consegue competir, resistir e manter-se independente no mercado português, podendo investir e expandir", acrescentou."Portugal não é como alguns países do norte da Europa, que têm demasiados bancos", considera ainda Bourke.Estas declarações surgem numa altura em que tem havido especulação sobre a possibilidade de fusão com outra instituição financeira para ganhar escala em Portugal.