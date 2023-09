Madalena Cascais Tomé: “Mais de 50% das operações nos multibancos não são levantamentos”

A celebrar 40 anos, a empresa dona do multibanco garante que quer manter o investimento na rede, apesar de ser já muito diferente do momento da criação. Atualmente 40% do negócio da SIBS vem de novos serviços e 18% do estrangeiro.

