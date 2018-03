Maiores bancos da China reduzem malparado pela primeira vez desde 2013

Bloomberg

O conjunto das seis maiores instituições financeiras da China deu sinais positivos depois de ter fechado o exercício de 2017 com a primeira redução do crédito malparado desde 2013, de 1,7% em 2016 para 1,5% no ano passado.

Com este reforço de robustez da economia chinesa, a economia global parece ter menos um obstáculo para continuar a crescer. O nível de malparado atingido no ano passado (1,5%) é o mais baixo desde 2014, com os bancos a seguirem as indicações governamentais que iam no sentido da redução dos rácios dos empréstimos incobráveis ou de difícil cobrança.

A contribuir para esta evolução estiveram os sinais positivos dados pela segunda maior economia global, que acabaram por assegurar melhores condições para que empresas e famílias pudessem pagar os empréstimos contraídos.

Outro factor relevante decorre das regras mais apertadas introduzidas pelas autoridades chinesas.