Lucro da Fosun cresce 28% em 2017 para 1.686 milhões de euros

As receitas da Fosun ascenderam a 88.030 milhões de renmimbi (11.276,5 milhões de euros), o que traduz um incremento de 19%.

A celebrar o 25º ano de actividade, o grupo destaca os bons resultados obtidos graças a "uma combinação de melhoria nas operações core e uma alocação disciplinada dos activos", como referiu o presidente da Fosun International, Guo Guangchang.

Entre os negócios com forte crescimento, Guangchang destaca o Millennium BCP, a Fosun Pharma e o Club Med.

Perante os bons resultados, a administração recomenda um aumento de 67% nos dividendos, para 0,35 dólares de Hong Kong (3,6 cêntimos de euro) por acção.

No comunicado, a Fosun elogia o bom desempenho da Fidelidade e do Millenium BCP, este último com um lucro de 186,4 milhões de euros em 2017. A Fosun detém 25,16% do capital do banco presidido por Nuno Amado.