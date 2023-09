Marcelo condecora presidente da fundação "la Caixa"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quarta-feira Isidro Fainé, presidente da fundação "la Caixa", com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, informou a organização em comunicado.





"Isidro Fainé recebe esta condecoração como reconhecimento do seu compromisso pessoal durante décadas com a promoção de sinergias entre Portugal e Espanha no setor bancário, industrial e social", pode ler-se na nota de imprensa.





A cerimónia contou com a presença de Artur Santos Silva, patrono da fundação "la Caixa" e presidente honorário do BPI; Fernando Ulrich, presidente do BPI; e João Pedro Oliveira, presidente da Comissão Executiva do BPI.





Em 2023, a Fundação "la Caixa" tem previsto um investimento em Portugal de 50 milhões de euros no desenvolvimento de programas sociais, educativos, culturais e de investigação médica que vão ao encontro das principais prioridades do país.