O CEO do Millennium bcp, Miguel Maya, defende que o empréstimo feito pelo Estado ao BCP foi "dos melhores investimentos que o Estado fez". O responsável garantiu que apenas os acionistas perderam dinheiro com o BCP.

Pedro Catarino

O presidente executivo do Millennium bcp, Miguel Maya, defendeu esta sexta-feira que as ajudas públicas ao BCP foram "dos melhores investimentos que o Estado fez". O responsável falava à margem de uma conferência de imprensa em Lisboa sobre a emissão de cartões da chinesa UnionPay pelo banco português.A propósito das ajudas concedidas pelo Estado ao banco, Maya frisou que o banco já pagou a totalidade dos três mil milhões de euros emprestados, acrescidos de mil milhões em juros e comissões. "Talvez dos melhores investimentos que o Estado fez foi emprestar ao BCP", afirmou.O responsável assinalou que "não houve nenhum português, para além dos acionistas, a perder dinheiro com o BCP".Questionado sobre a possibilidade de divulgar a lista de principais devedores aos bancos que receberam ajudas públicas, Maya considerou que essa trata-se de uma "decisão política", assegurando que o BCP irá dar cumprimento ao que for determinado.