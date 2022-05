Millennium BCP quase duplica lucros para 113 milhões

O Millennium BCP alcançou um lucro de 113 milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de 95% face ao mesmo período do ano passado. A esmagadora maioria desse resultado foi obtido em Portugal, num total de 107,6 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 29% face ao período homólogo do ano passado, revelou o banco em comunicado enviado à CMVM.Um resultado que é "influenciado por encargos de 123,3 milhões de euros associados à carteira de créditos em francos suíços concedidos pela subsidiária na Polónia". Excluindo estes encargos, o resultado líquido atingiria os 174,6 milhões de euros, garante o banco — neste caso, uma subida de 52,6% face ao valor comparável de 2021.Ao nível de fundos próprios — que permite perceber a capacidade do banco para suportar choques externos —, o rácio CET 1 (‘Common Equity Tier 1) ficou em 11,5% e o rácio de capital total ficou em 15,5%.O ativo total passou de 88,4 mil milhões de euros para 95,6 mil milhões, um aumento de 8,1%, indica ainda o banco.Já o crédito a clientes subiu 4,5% (de 54,2 para 56,6 mil milhões). E os depósitos e outros recursos de clientes tiveram um crescimento de 10,1% (de 65,3 para 71,9 mil milhões de euros).A margem financeira (diferença entre juros cobrados pelos empréstimos concedidos e os juros pagos pelo banco aos depositantes) aumentou 24,1%, para 465 milhões de euros.Quanto ao crédito malparado, passou de 5,5% para 4,6% no espaço de um ano.O banco informa também que os custos operacionais chegaram aos 255 milhões de euros, uma ligeira subida de 1,1%.Em atualização