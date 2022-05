Lisboa lidera ganhos na Europa. Altri dispara 10% para máximos de três anos

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão a comandar a maré verde europeia, com o ganho mais expressivo do bloco.O PSI terminou o dia a valorizar 1,61% para 5.834,03 pontos. A Altri liderou os ganhos, a disparar 9,94% para 5,36 euros, depois de durante a sessão ter chegado a escalar mais de 13%, renovando máximos de abril de 2019.

A papeleira foi favorecida pela subida do "target" da Greenvolt - empresa parcialmente detida pela Altri - por parte da JB Capital Markets de 7,2 para oito euros. A empresa de energias renováveis liderada por Manso Neto também reagiu em alta a esta mudança, tendo subido 4,74% para 6,85 euros.

A empresa liderada por Soares de Pina foi ainda impulsionada pelo facto de esta terça-feira as ações da papeleira terem entrado em ex-dividendo, o que "atraiu os investidores que queriam ter a ação [da Altri] sem ter impacto fiscal", como explica Steven Santos, analista do Banco de Investimento Global (BiG).

"Quem comprou até agora tinha direito a receber dividendo, mas é um rendimento sujeito a imposto (impacto fiscal). Quem quer ter a Altri mas não quer suportar a componente fiscal inerente ao rendimento, comprou hoje, visto que negoceia sem o efeito do dividendo", justifica o especialista contactado pelo Negócios.

A papeleira foi seguida pelo BCP, que terminou a sessão a escalar 6,91% para 0,1640 euros depois de o banco liderado por Miguel Maya ter reportado esta segunda-feira depois da sessão um lucro de 113 milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de 95% face ao mesmo período do ano passado.





O banco acompanha ainda o setor na Europa, beneficiado pela expectativa da subida das taxas de juro na zona euro já em julho.

Ainda entre as papeleiras, a Semapa terminou o dia a ganhar 2,61% para 14,16 euros e a Navigator subiu 2,50% para 4,09 euros.

No retalho, a sessão terminou de forma mista, tendo a Jerónimo Martins cedido 0,11% para 18,81 euros, enquanto a Sonae valorizou 1,85% para 1,02 euros.

Por sua vez, no setor energético, a Galp acompanhou os ganhos do petróleo no mercado internacional e subiu 2,29% para 10,70 euros, enquanto a EDP ganhou 0,76% para 4,48 euros, acompanhada do braço das renováveis que valorizou 1,12% para 20,74 euros.

Do lado das perdas, a REN comandou a tabela, tendo tombado 4,59% para 2,81 euros, um movimento explicado pelo facto de a energética ter começado a descontar esta terça-feira o dividendo. A companhia vai pagar um dividendo de 0,154 euros a 19 de maio.

(Notícia atualizada às 16:54 com cotações)