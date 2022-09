Millennium bcp apaga letreiros luminosos de 400 sucursais em Portugal

O banco Millennium bcp anunciou esta sexta-feira a decisão ter sempre apagados os letreiros luminosos das suas mais de 400 sucursais em Portugal. A medida surge "tendo presente o período de crise energética que se está a viver", sendo que o banco anunciou também que vai "temporariamente implementar medidas adicionais para a redução do consumo de energia elétrica", de acordo com fonte oficialO Plano de Sustentabilidade do Millennium bcp contempla, entre outras iniciativas, a redução contínua dos consumos de energia, água e papel ao nível de todo o Grupo, em linha com várias outras medidas "que permitiram ao longo dos últimos cinco anos reduzir o consumo de energia do banco em 60%".Além disso, desde 2021 toda a eletricidade que o Millennium bcp utiliza nas suas instalações em Portugal (serviços centrais e sucursais) é 100% verde, num mix de energia produzida pela central fotovoltaica instalada nas instalações dos serviços centrais no Taguspark (mais de 3.700 painéis solares) e de energia adquirida com certificado de origem renovável.