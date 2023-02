Montepio lança novo depósito com taxa de 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Montepio lançou um novo depósito a prazo com uma taxa de 2%.Em comunicado, a instituição esclarece que o novo produto, designado "Depósito a Prazo Não Mobilizável – Poupança 24 Meses", pode ser subscrito nos balcões ou através do serviço Montepio 24.Adicionalmente, e "face ao atual contexto, o Banco Montepio decidiu ajustar a remuneração de depósitos a prazo de particulares e do setor social", informando que os depósitos "Poupança Super", "Poupança Ativa", "Poupança M24", "Poupança Especial Jovem", "Poupança Cresce" e "Poupança Economia Social". passaram, desde o dia 13 de fevereiro, a ter taxas que vão até 2,25%.