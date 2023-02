BPI já remunera mais de 2% nos depósitos

Leia Também CGD lança depósito a um ano com taxa de juro até 2,1%

O BPI já está a remunerar os depósitos a prazo. Desde a passada quarta-feira que o banco está a aumentar as taxas de juro no dinheiro parado no banco, tendo aumentado a oferta esta segunda-feira. O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa junta-se assim ao Santander, Montepio, Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Novo Banco, que anunciaram subidas dos juros na última semana.O BPI tem disponível desde 15 de fevereiro o depósito "BPI Depósito Extra", com um prazo de 180 e 360 dias e uma TANB de 0,5% e 1%, respetivamente. O montante vai dos 250 euros aos 40 mil euros.Na atualização desta segunda-feira, a instituição financeira aumentou a remuneração do "Depósito Não Mobilizável" com prazos de um, dois e três anos, que funciona através de uma TANB crescente de 1,5% no primeiro ano, 1,75% no segundo ano e 2% no terceiro ano.No caso de contratação de um depósito mobilizável a três anos, o juro pago no terceiro ano pode chegar aos 2,5%.O banco, que era até há pouco tempo, o único que não estava a remunerar os depósitos, junta-se assim às restantes instituições que vão oferecendo taxas de juro atrativas. Sendo que dos cinco maiores bancos, apenas o BCP ainda não está a remunerar perto de 2%.