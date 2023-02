BCP atualiza oferta e chega a pagar juro de 3% nos depósitos

Leia Também BPI já remunera mais de 2% nos depósitos

Até agora, eram os bancos mais pequenos que ofereciam depósitos mais atrativos, mas as maiores instituições começam agora a chegar-se à frente.

O BCP começou, na passada sexta-feira, a pagar juros mais elevados nos depósitos a prazo. O banco liderado por Miguel Maya e que apresenta esta segunda-feira resultados aumentou também a oferta nestes instrumentos financeiros.A instituição junta-se assim ao Santander, Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Montepio e BPI que anunciaram uma remuneração mais elevada no dinheiro parado no banco nas últimas semanas.A oferta mais atrativa, apesar do montante mínimo de 50 mil euros, é o depósito a três anos, que paga 0,5% no primeiro ano, 1% no segundo ano e 3% no terceiro, o que resulta numa TANB média de 1,5%.O banco oferece ainda o depósito Millenium, com um montante mínimo de mil euros, cuja remuneração semestral vai aumentando até aos três anos, sendo que o valor mais elevado a ser pago é de 1% no segundo semestre do último ano.Ainda nos depósitos a prazo, a instituição disponibiliza o "depósito APP" por 180 ou 360 dias que remunera 0,5% ou 1%, respetivamente e exige um montante mínimo de 500 euros.Tanto o depósito Millenium como o APP são automaticamente renováveis.O BCP junta-se aos restantes cinco maiores bancos numa remuneração mais elevada das poupanças dos clientes que se encontram paradas nos bancos.