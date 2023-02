Montepio reduz "spread" mínimo do empréstimo para a compra de casa para 0,8%

Leia Também Há margem reduzida para regresso da guerra de “spreads” no crédito

Leia Também Bankinter baixa spread mínimo do crédito à habitação para 0,85%

O banco Montepio lançou uma campanha esta terça-feira em que reduz o "spread" mínimo do empréstimo para compra de habitação para 0,8%.Num comunicado enviado às redações, o CEO da instituição financeira, Pedro Leitão, explica que o objetivo é encontrar uma "solução para as famílias e para os jovens em início de vida que, neste momento, procuram as melhores condições no crédito habitação quando compram casa ou decidem transferir o crédito".Além disso, o banco vai manter o benefício de "devolver aos clientes 1% do valor do empréstimo num cartão" que poderá ser utilizado na Worten.Desde 2019, o Montepio já devolveu aos clientes mais de 12 milhões de euros no âmbito desta estratégia."Sabemos que o 'spread' não é tudo, mas sabemos que um 'spread' ajustado, a devolução de 1% do valor do empréstimo, a atitude e a empatia no balcão, fazem parte de uma proposta de valor que acreditamos que é diferente e pode fazer a diferença", remata Pedro Leitão na referida nota de imprensa.O "spread" é um dos componentes da Taxa Anual Nominal (TAN) do empréstimo pago pelos clientes, podendo ser definido como a margem cobrada pelos bancos.