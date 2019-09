Santander Totta, BCP, BBVA e Caixa Geral de Depósitos (CGD) e BBVA já afirmaram ir recorrer da decisão da entidade liderada por Margarida Matos Rosa, que condenou 14 bancos ao pagamento de uma coima total de 225 milhões de euros.Foi na segunda-feira que a AdC condenou 14 bancos - eram 15 inicialmente, mas o Abanca acabou por ficar de fora desta lista - por terem trocado informação sobre práticas comerciais no crédito ao consumo, habitação e a empresas, penalizando diretamente os consumidores.A AdC explica que, neste esquema, que durou mais de dez anos, cada banco facultava aos demais informação sensível sobre as suas ofertas comerciais, indicando, por exemplo, os "spreads" a aplicar num futuro próximo no crédito à habitação ou os valores do crédito concedido no mês anterior, dados que, de outro modo, não seriam acessíveis aos concorrentes.