Banco Montepio quase triplica lucro recorrente semestral para 67,8 milhões

O Banco Montepio fechou a primeira metade deste ano com lucros recorrentes de 67,8 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 191,1%, informou esta segunda-feira a instituição financeira em comunicado enviado à CMVM.O banco destaca ainda a concretização da venda da participação de 51% no Finibanco Angola, que implicou "o registo contabilístico de um efeito não recorrente desfavorável resultante da reciclagem da reserva cambial negativa no valor de 116,1 milhões de euros, mas sem qualquer impacto ou alteração nos capitais próprios do Grupo Banco Montepio, e que determinou o apuramento de um resultado líquido consolidado negativo de 48,3 milhões de euros".O banco justifica o forte crescimento nos lucros recorrentes com o aumento do produto bancário, "suportado na variação positiva da margem financeira e das comissões". O produto bancário cresceu 54,2%, ascendendo a 259,7 milhões de euros, tendo a margem financeira aumentado 76,1%, para 194,3 milhões, e as comissões crescido 12,7%, até aos 65,3 milhões de euros.O crédito a clientes bruto recuou 4%, para 11.875 milhões de euros, dos quais 44% concedidos a empresas. Já os depósitos de clientes cifraram-se em 12.867 milhões de euros, um decréscimo de 0,5%, com os depósitos de particulares a representarem 72% do total.