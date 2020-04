Moody’s baixa "outlook" do Novo Banco

A agência de notação financeira baixou o “outlook” do Novo Banco de “positivo” para “estável”.

A Moody’s anunciou esta terça-feira que reviu o outlook do Novo Banco. O rating dos depósitos de longo prazo passou de "positivo" para "estável".



Esta decisão acontece depois da agência de notação financeira ter cortado, a 16 de abril, o "outlook" do setor bancário nacional. Para a agência de notação, a rentabilidade dos bancos será afetada pelo aumento dos créditos problemáticos e das provisões, num período marcado pelo impacto da pandemia na economia.





Na nota emitida esta terça-feira, a Moody's anuncia ainda que o outlook para o rating dos depósitos de longo prazo do Novo Banco se manteve positivo em B1.