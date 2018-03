Moody's coloca rating do BCP sob perspectiva positiva

A Moody's manteve o "rating" do BCP num patamar considerado de "lixo", mas melhorou a perspectiva para "positiva", o que sugere que a próxima decisão aumente a notação financeira do banco.

A decisão da Moody's "reflecte a evolução do perfil de crédito do BCP, nomeadamente a melhoria das métricas de risco dos activos do banco e a melhoria da rentabilidade doméstica. Apesar destes avanços, a Moody’s realça que a capacidade de absorção de riscos do banco continua fraca, tendo em conta que o banco ainda enfrenta desafios significativos na qualidade dos activos."

"O ‘outlook’ positivo do BCP reflecte a pressão positiva que poderá" ser espelhada no "rating" do banco "se o BCP continuar a reduzir o montante de activos problemáticos e melhorar a falta de capacidade de absorção" ao longo do tempo.

A agência de notação financeira realça que, a contribuir para esta melhoria da perspectiva esteve "a implementação do plano estratégico do banco a três anos, com as operações de Portugal e internacional a contribuir positivamente para os resultados do grupo".



As acções do BCP caem 1,45% para 0,2727 euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde Dezembro.