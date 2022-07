Moody's corta rating de banco polaco do BCP. Bank Millennium apenas um nível acima de "lixo"

A Moody's cortou em dois níveis o "rating" do Bank Millennium, o banco polaco controlado pelo BCP, baixando a notação de Baa1 para Baa3, o último patamar acima do "lixo".



A agência de notação financeira adianta também que o "rating" se encontra sob vigilância negativa, admitindo voltar a baixar a classificação do banco polaco.



A Moody's justifica a decisão tomada esta quarta-feira, 20 de julho, com o anúncio por parte do Bank Millennium de que estima que os seus rácios de capital caiam abaixo dos requisitos mínimos de capital como fruto da nova legislação sobre moratórias no crédito à habitação na Polónia.



Para a agência de notação, a erosão das almofadas de capital "enfraquece significativamente o perfil financeiro do Bank Millennium e aumentou as pressões já existentes na sua capitalização decorrentes dos riscos legais associados aos litígios com os créditos à habitação em francos suíços".



A Moody's indica também que durante o período de vigilância irá avaliar a capacidade no curto prazo do banco restaurar a sua capitalização e reconstruir os seus "buffers" num "ambiente operacional que se tornou muito mais adverso e incerto". A agência irá ainda apreciar a "capacidade e vontade" de o maior acionista do banco polaco, o BCP, dar apoio à sua subsidiária em caso de necessidade.