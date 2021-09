Moody's atualiza ratings de seis bancos portugueses

em alta o rating da República Portuguesa, a

Menos de uma semana depois de ter revistoMoody's melhorou a avaliação de seis bancos portugueses. Numa nota enviada esta manhã, a agência de notação financeira informou que atualizou o rating da Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, Novo Banco, BPI e Crédito Agrícola."As ações de rating decididas hoje seguem-se à decisão de subir o rating das obrigações portuguesas para Baa2 de Baa3 com um outlook estável", refere o relatório divulgado esta terça-feira, sublinhando que não fez, no entanto, qualquer alteração ao perfil macro do país, que se mantém em "moderado+".

Essa manutenção tem em conta as "condições desafiantes do mercado de crédito, refletindo elevados níveis de endividamento privado -- apesar das recentes melhorias -- e a elevada exposição da banca ao setor privado". Além disso, "apesar de os bancos terem melhorado, nos últimos anos, o financiamento e a liquidez e também recuperado o acesso aos mercados, os bancos portugueses ainda estão sensíveis a mudanças no sentimento do mercado e choques".

A Moody's subiu o rating dos depósitos de longo prazo de quatro bancos e o rating da dívida sénior não garantida de outro banco. Subiu ainda o rating de risco de contraparte de longo prazo de três bancos e a avaliação do risco de contraparte de três bancos. Em simultâneo, subiu a avaliação base do crédito de uma das instituições financeiras e atualizou sem alterações outras três. Por último, mudou três outlooks.

