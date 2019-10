Moody’s sobe rating dos depósitos do Montepio para quarto nível de "lixo"

A Moody’s elevou o rating dos depósitos de longo prazo da Caixa Económica Montepio Geral, de B3 para B1 . Quer isto dizer que subiu em dois níveis esta notação, que se mantém contudo num patamar de investimento especulativo, o chamado "lixo". Está agora no quarto nível de "junk".

Já o "outlook" (perspetiva) para estes depósitos passou de "em revisão" para "estável".

A instituição liderada por Dulce Mota (na foto) refere, em comunicado à CMVM, que "a subida das notações de risco atribuídas pela agência de rating Moody’s reflete a melhoria do ambiente operacional em Portugal, em combinação com o progresso alcançado pelo Banco Montepio no âmbito da redução de risco do seu balanço em resultado da implementação do plano de transformação".

A Moody’s mexeu também noutros ratings da instituição, no âmbito da sua revisão anual das notações de risco do Banco Montepio, tendo sido revistas também em alta a avaliação de base de risco de crédito ajustada, que subiu para b3 de caa1 (ou seja, do sétimo para o sexto nível de lixo).

Também a avaliação de base de risco de crédito subiu para b3 de caa1.

Já a avaliação de risco de contraparte de longo prazo subiu para Ba3(cr) de B1(cr), tendo a classificação desse mesmo risco melhorado de B1 para Ba3 (do quarto para o terceiro nível da categoria de investimento especulativo.





A decisão, refere a Moody’s no seu relatório, "reflete o melhor contexto operacional em Portugal, conjugado com os progressos do Banco Montepio no que diz respeito à retirada de risco do seu balanço, em resultado do seu plano de transformação para 2018-2021".