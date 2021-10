Moullinex cria música para nova identidade do Novo Banco

A ideia é, segundo fonte oficial "transformar um adjetivo comum num substantivo – que junta as palavras "Novo" e "Banco".A ideia é, segundo fonte oficial "transformar um adjetivo comum num substantivo –





A construção da nova imagem partiu de um processo colaborativo em que, através de uma app criada especialmente para o efeito, os trabalhadores do banco gravaram a sua voz. A "onda de voz" deu origem a um "modelo matemático e digital" cuja representação gráfica está espelhada no logo da instituição.

Um dos momentos mais marcantes da apresentação da nova imagem do Novo Banco aos trabalhadores teve lugar quando uma gigante caixa branca desceu do topo do edifício até ao palco transportando lá dentro todos os elementos da comisão executiva do Novo Banco. Cada um dos gestores sublinhou depois a imagem que a instituição financeira tem para si.



O presidente executivo, António Ramalho, também discursou perante os cerca de três mil trabalhadores, lembrando que "a marca nunca é um ajuste de contas com o passado", mas antes "um compromisso com o futuro". "Estamos aqui para renascer, criar e fazer", enfatizou.







Costuma agitar as pistas de dança, mas desta vez aventurou-se no desafio de compor a música que acompanhará a transformação de imagem do Novo Banco, visível já a partir desta segunda-feira. Moullinex, o alter ego do produtor, compositor e multi-instrumentista Luís Clara Gomes, é o autor da nova identidade sonora da instituição financeira.A nova imagem e a nova sonoridade do banco foram apresentadas esta sexta-feira, ao final da tarde, aos trabalhadores. Mais de 3.000 funcionários do banco encheram as bancadas do Campo Pequeno, em Lisboa, para conheceream aquilo que o banco apelidou de "novo começo".A instituição financeira liderada por António Ramalho estará assim, a partir do início da semana, menos verde e com uma nova marcaNo Campo Pequeno, o próprio Moullinex fez a apresentação da música tendo contado com a participação de três funcionários do Novo Banco para integrarem a banda que subiu ao palco: um teclista, um guitarrista e uma voz de coro. A escolha de Luís Clara Gomes para construir a nova sonoridade do banco é justificada com o facto de o músico fazer parte de uma "nova geração" e por ser