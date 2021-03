"Não consigo encontrar explicação para o destino dado ao relatório" do BES, diz Costa Pinto

"Sinceramente não consigo encontrar uma explicação para o destino que foi dado ao relatório"

João Costa Pinto diz não entender o destino que foi dado ao relatório sobre a atuação do Banco de Portugal no caso BES. Para o responsável, este documento deveria ter levado a uma discussão interna no regulador., afirmou o também ex-presidente do conselho de auditoria do regulador na primeira audição da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, quando questionado pelo socialista João Paulo Correia porque razão o relatório foi "parar ao cofre" do então governador Carlos Costa."A verdade é que o exercício feito pela comissão é inédito", disse ainda João Costa Pinto, notando que, na sua opinião, o regulador "devia ter procedido internamente a uma análise do relatório. Foi para isso, no meu entendimento, que ele foi produzido".No entanto, apenas Carlos Costa, que foi quem pediu o relatório, "poderá explicar por que é que o relatório não foi objeto de qualquer discussão interna no banco", disse Costa Pinto, referindo ainda que, depois de ler novamente o relatório para se preparar para a audição, "não mudaria nada".

O chamado relatório Costa Pinto, que analisou a atuação do Banco de Portugal no caso BES, era desconhecido dos deputados até há pouco tempo. Depois de muitos pedidos, nomeadamente por parte do Bloco de Esquerda, o documento foi entregue no Parlamento, mas mantém-se confidencial.

Em causa está o Relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e Atuação do Banco de Portugal na Supervisão do BES, elaborado por uma comissão de auditoria independente liderada pelo antigo vice-governador João Costa Pinto.