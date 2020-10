Nova gigante dos pagamentos vai nascer do casamento entre Nexi e SAI

A italiana Nexi vai comprar a SAI, num acordo que pode resultar na criação da maior empresa de pagamentos a nível europeu.





A Nexi está a oferecer 1,5781 das suas ações por cada ação da SAI, o que faz com que os acionistas da Nexi fiquem com 70% do capital da empresa que resulta da fusão.





A nova empresa deverá apresentar uma receita anual de cerca de 1,8 mil milhões de euros e um valor de mercado de mais de 15 mil milhões de euros, permitindo que esta nova entidade integre, diretamente, a lista das 10 maiores cotadas em Itália.





"A combinação das melhores capacidades de inovação e tecnologia, combinadas com as equipas da SAI são uma vantagem para desenvolver ainda mais soluções avançadas para todos os bancos parceiros e clientes", afirma o CEO da Nexi, Paolo Bertoluzzo, que vai ficar à frente da nova empresa. O CEO da Sai vai "em busca de novos desafios profissionais".





Esta fusão cria uma empresa com cerca de 120 milhões de cartões, potencialmente mais forte do que a concorrente francesa Wordline, que adquiriu em fevereiro a Ingenico por 7,8 mil milhões de euros.



A Nexi segue agora com uma valorização de 3,64% para os 17,50 euros, mas já esteve a subir 7,73% para os 18,19 euros, atingindo desta forma um máximo de sempre.