Novo Banco escolhe nome da Lone Star para novo CFO

O Novo Banco (NB) escolheu um novo Chief Financial Officer (CFO). O alemão Benjamin Dickgiesser, que já estava no banco desde a venda à Lone Star, assumirá agora o cargo de responsável financeiro, que estava vago desde o final de 2022, quando o anterior CFO Leigh Bartlett saiu por motivos pessoais.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Novo Banco informa que "o Conselho Geral e de Supervisão ("CGS") aprovou, sujeito a autorização das entidades reguladoras competentes, Benjamin Dickgiesser como novo membro do Conselho de Administração Executivo para o atual mandato com termo em 2025, para a função de Chief Financial Officer".Fonte oficial do NB esclarece que Dickgiesser, que já representava a Lone Star no CGS, absteve-se na votação.O novo CFO foi indicado pelo fundo norte-americano. Na carreira conta com "mais de 15 anos de experiência em mercados financeiros". Esteve no Citigroup´s Investment Banking e na Lone Star Europe Acquisitions. "Mais recentemente foi ‘Managing Director’ da Hudson Advisors Portugal com "funções de suporte a aquisições e gestão de investimentos" da Lone Star em instituições financeiras", além de ser membro do CGS do NB. Dickgiesser está ainda no "supervisory board" do banco germânico IKB, também detido pela Lone Star.O CGS do NB considera que Dickgiesser tem "experiência e conhecimento do mercado e do sistema financeiro português, um profundo entendimento das operações do NB e da sua estratégia, e conhecimento do mercado de capitais".