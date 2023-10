Lone Star aborda CaixaBank para vender Novo Banco por 2 mil milhões

A Lone Star está a intensificar esforços para vender o Novo Banco, tendo abordado o CaixaBank (dono do BPI) como potencial comprador, noticia esta segunda-feira o jornal espanhol Vozpópuli, citando fontes do setor financeiro.





O fundo de capital de risco pretende desfazer-se do Novo Banco por dois mil milhões de euros, acrescenta o jornal.





Para já, as conversações revestem-se apenas de caráter informal e servem para sondar o apetite do CaixaBank por esta possível operação. O jornal acrescenta que o Novo Banco tem dito aos investidores, de forma oficial, que o plano A passa por uma entrada em bolsa da instituição financeira, ainda que o setor considere que o banco terá de ser vendido a um dos gigantes bancários espanhóis.





A venda deverá ser concretizada entre o final deste ano ou nos primeiros meses do próximo ano. O Vozpópuli salienta que esta possibilidade "desperta o receio das autoridades portuguesas", devido ao risco de concentração do setor financeiro.





Em fevereiro, o jornal espanhol já tinha dado conta que a Lone Star estava a sondar a banca espanhola sobre a possibilidade de vender o Novo Banco, tendo sido na altura dados como favoritos em Espanha para a compra o Santander e o CaixaBank.





Em abril, o Negócios avançou que são apontados dois candidatos à compra da instituição: os espanhóis do CaixaBank e o BCP. Qualquer um destes cenários criaria um gigante no mercado.

Uma venda do Novo Banco a um dos maiores grupos bancários espanhóis já presentes em Portugal resultaria numa instituição que, em volume de ativos e de depósitos, seria a maior entre as que operam no país e elevaria ainda mais o peso de Espanha no sistema financeiro nacional.



Já um casamento com o BCP criaria um colosso financeiro que ultrapassaria a Caixa Geral de Depósitos (CGD), até mesmo nos depósitos, critério no qual o banco público ocupa um primeiro lugar destacado.



Contactado pelo Vozpópuli, fonte oficial do CaixaBank não quis comentar o caso.





A Lone Star comprou 75% do Novo Banco em 2017, estando os restantes 25% nas mãos do Estado e do Fundo de Resolução.