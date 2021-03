Novo Banco arrisca rácio abaixo do contrato de venda

O banco vai pedir perto de 600 milhões. Mas o Fundo de Resolução questiona parte do valor. Caso rejeite, o rácio ficará abaixo de 12%, o mínimo definido no âmbito do capital contingente. Nesse caso, pode haver lugar a incumprimento do acordo.

