Novo Banco continua sem conseguir vender sucursal em Espanha por falta de interessados

O El Español salienta que se a unidade em Espanha for vendida por uma quantia reduzida, o Novo Banco terá de registar menos-valias no seu balanço, o que pode aumentar os prejuízos e o valor a pedir ao Estado português.



O El Español salienta que se a unidade em Espanha for vendida por uma quantia reduzida, o Novo Banco terá de registar menos-valias no seu balanço, o que pode aumentar os prejuízos e o valor a pedir ao Estado português.

A data que o Novo Banco estabeleceu para abandonar as operações em Espanha (31 de dezembro) aproxima-se, mas a instituição continua sem finalizar a venda da sua sucursal no país vizinho por falta de interessados, segundo adianta o jornal El Español na edição desta terça-feira. Contudo, o banco português diz que o processo continua em curso e o atraso se deve à pandemia.A este demoroso processo de venda junta-se a demissão de Carlos Carrasco, que será efetivada a partir do próximo dia 30 de janeiro. Carrasco era, na prática, o número três do banco em Espanha atrás deabandona o Novo Banco depois de oito meses à procura de compradores para as operações espanholas, mas sem sucesso.Ao jornal espanhol, que avança que a venda está mesmo suspensa, fonte oficial do Novo Banco afirma que "há mais de um candidato interessado na totalidade das operações, e também vários interessados em algumas das partes (...). O processo continua e será estudada a melhor forma de o canalizar".