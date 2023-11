Novo Banco já renegociou 17.700 créditos à habitação

O Novo Banco renegociou cerca de 17.700 contratos de crédito à habitação neste ano, diz a instituição financeira ao Negócios.As renegociações aconteceram "principalmente com reduções de spread/taxa de juro com reflexo na respetiva prestação", explica fonte oficial do banco.No final de 2022, o Governo determinou que os bancos são obrigados a analisar a situação de cada cliente e a propor soluções para os casos em que a taxa de esforço ultrapassa 36%.Foram ainda bonificados cerca de 1.360 contratos no âmbito do apoio criado em março de 2023.O Novo Banco apresentou nesta terça-feira um lucro de quase 638,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa um crescimento de 49% face ao valor registado em setembro de 2022.A margem financeira mais do que duplicou, atingindo 831 milhões de euros.