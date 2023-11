CEO do Novo Banco: “Estamos preparados para um IPO no primeiro semestre de 2024”

Leia Também Novo Banco já renegociou 17.700 créditos à habitação

O Novo Banco vai estar preparado para uma potencial oferta pública inicial (IPO, na sigla inglesa) no primeiro semestre de 2024, afirmou o CEO da instituição financeira em entrevista à agência Reuters."O nosso trabalho é estarmos prontos quando os acionistas estiverem prontos para avançar. A minha visão continua a mesma: operacionalmente o banco estará pronto [para um IPO] no primeiro semestre de 2024", afirmou.Mark Bourke realça, no entanto, que a abertura do mercado a novas ofertas tem diminuído. No entender do presidente executivo do Novo Banco, o apetite dos mercados por IPOs "teve um revés muito significativo nas últimas semanas" devido à tensão no Médio Oriente. Bourke acrescentou que o banco espera aproveitar oportunidades quando elas surgirem.Mais tarde, na conferência com analistas para apresentar o lucro de 640 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o CEO rejeitou que o cenário de venda em mercado pressione a instituição no sentido de aumentar a carteira de crédito, com o potencial risco que essa opção poderia trazer par ao rácio de malparado."Se vamos aumentar a carteira de crédito devido ao IPO? A resposta é não", atirou. "Vamos aumentar [a carteira] em percentagens de um dígito mas vamos fazê-lo mantendo a qualidade do crédito", assegurou.Notícia atualizada às 14h21 para incluir as declarações de Mark Bourke sobre a estratégia para a carteira de crédito.