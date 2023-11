Novo Banco com lucro recorde de 640 milhões de euros até setembro

O Novo Banco registou lucros de 638,5 milhões de euros entre janeiro e setembro, o que representa uma subida de 49% em relação ao período homólogo, indica um comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O aumento é explicado com a margem financeira — ou seja, a diferença entre os juros pagos pelos clientes nos créditos e os juros que o banco paga pelos depósitos e por outras fontes de financiamento — que mais do que duplicou, subindo para 831 milhões de euros até setembro, quando em 2022 esse indicador tinha ficado pelos 406 milhões. Tendo em conta só o terceiro trimestre, a margem financeira foi de 307,2 milhões, um aumento de 10,6%.



"A margem financeira totalizou 831,2 milhões de euros, reflexo da melhoria da taxa de juro média dos ativos que superou o aumento do custo de financiamento", indica o Novo Banco.





Um aumento que beneficia da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que tem tornado mais caro o custo do crédito para as famílias e empresas. O Novo Banco refere uma "evolução favorável das taxas ativas": 3,98%, mais do dobro no período homólogo, 1,79%. Esse indicador, refere o banco, "mais que compensou as taxas passivas mais elevadas".





Quanto às comissões, ficaram pelos 217,1 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 0,7% face ao período homólogo.



A carteira de empréstimos chegou aos 26,7 mil milhões de euros até setembro. O crédito às empresas caiu quase 2% para 14 mil milhões, enquanto o crédito às famílias subiu quase 3% para 12 mil milhões. Já o crédito ao consumo cresceu mais de 7% para 1,5 mil milhões de euros.



No comunicado, o presidente da comissão executiva do Novo Banco sublinha que "no terceiro trimestre o banco continua a apresentar fortes resultados". "Além de rentável, tem capacidade de geração de capital" e "um balanço sólido e de elevada liquidez", refere Mark Bourke.





