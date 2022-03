Novo Banco pede injeção de 209 milhões de euros depois de ter lucros pela primeira vez

O Novo Banco (NB) vai pedir uma injeção de 209 milhões de euros ao Fundo de Resolução. O valor consta da apresentação de resultados da instituição em 2021, ano no qual obteve lucros pela primeira vez, encaixando 184,5 milhões de euros.Foi a primeira vez que o banco teve lucros.O NB justifica o pedido de injeção com a diferença para o rácio de capital Core Tier 1 (CET1) que deveria ser de 12% e uma "contigência relacionada com tributação de imóveis".A concretizar-se, esta injeção elevará para 3,6 mil milhões de euros o total transferido pelo Fundo de Resolução desde 2017 ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente.Em comunicado a instituição financeira escreve que se trata do "primeiro resultado positivo anual do grupo desde a sua criação, sendo determinante para o fim do processo de reestruturação iniciado em 2017."As imparidades para crédito atingiram 149,4 milhões de euros, numa queda de 71,5% face aos 375,1 milhões registados em 2020. O valor inclui 71,8 milhões de imparidades de riscos relacionados com a pandemia.O banco liderado por António Ramalho realça que o resultado é superior em 1.513,8 milhões de euros em relação a 2020, "cuja evolução se justifica pela (i) melhoria dos resultados operacionais do Banco (+377,7M€), (ii) menor nível de imparidades eprovisões (-70,4%; -838,7M€) e (iii) pelo registo em 2020 da perda de 300,2M€ na reavaliação dos Fundos deReestruturação.(Em atualização)