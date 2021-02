Novo Banco vende 1.700 milhões em imóveis em quatro anos

Quando António Ramalho chegou à liderança do Novo Banco, a carteira de imóveis do banco era de mais de dois mil milhões de euros. Com a implementação da reestruturação, que ficou fechada no ano passado, este valor baixou de forma significativa.

