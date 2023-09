Novo Banco volta a entrar na corrida para a compra do EuroBic

O Novo Banco voltou a entrar na corrida para a compra do EuroBic, depois do prazo do acordo entre Isabel dos Santos, Fernando Teles e os outros acionistas do EuroBic com o Abanca ter expirado sem que o negócio se concretizasse, escreve o Eco.





O jornal diz que este interesse, antigo, ganhou um novo impulso com o fim do plano de reestruturação do Novo Banco, que acabou no verão passado.





O Eco recorda que em Março o CEO adiantou que o capital que o banco acumulou depois dos lucros terem mais que triplicado em período de subida de taxas de juro vai servir para alavancar o seu crescimento.





Na altura, Mark Bourke (na foto) explicou que os dividendos continuarão bloqueados até 2025 por causa do acordo de capital contigente, "a menos que mudem as regras".





Já este ano, os lucros do Novobanco subiram quase 39,9% até junho, para 373 milhões de euros.