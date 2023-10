Lucros do Abanca triplicam para 429 milhões até setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os lucros do Abanca triplicaram (203%), em termos homólogos, até setembro para 428,6 milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado pela instituição financeira. Nos primeiros nove meses do ano passado, os lucros tinham recuado 33%.





"O desempenho positivo da entidade foi sustentado pelo dinamismo do mercado de retalho e pela solidez do seu perfil financeiro, gerando um conjunto de resultados de elevada qualidade", justifica o banco na nota.





O banco registou ainda um capital total de 17,3% e excesso de capital em relação aos requisitos de 1.528 milhões de euros.





O rácio de empréstimos não produtivos bruto (NPL) cifrou-se em 2,3% e o rácio de ativos executados em relação ao balanço de 0,2%. O rácio Texas foi de 25,7%. Em termos de posição de liquidez, o rácio LTD (empréstimos para depósitos) do retalho foi de 83,9%.





Este ano, o banco já efetuou quatro emissões "que foram muito bem recebidas pelo mercado".





No que diz respeito à margem financeira, nos primeiros nove meses do ano, o Abanca concedeu mais de 7.000 milhões de euros de novos empréstimos às famílias e empresas.





Em Espanha, os novos empréstimos foram 8,3% superiores aos de setembro de 2022, enquanto que em Portugal os novos créditos ficaram 17,5% acima do período homólogo.





Este aumento do crédito foi acompanhado por um crescimento de 9,3% nos recursos de clientes, que ultrapassaram os 66 687 milhões de euros, incluindo a parte correspondente ao TargoBank. Já os depósitos a prazo e os produtos fora de balanço registaram um aumento de 4.736 milhões de euros este ano.





Os depósitos de clientes de retalho aumentaram 8,3%, com um elevado nível de granularidade. Estes valores traduziram-se em ganhos de quota de mercado de 18 pontos base em Espanha e de 10 pontos base em Portugal. No final de setembro, os depósitos de clientes de retalho ascendiam a 53.285 milhões de euros.





Os fundos fora de balanço cresceram 13,7 % para 13.402 milhões de euros em relação a setembro de 2022. No que diz respeito ao serviço de gestão discricionária de carteiras do banco, este gere um volume superior a 1.200 milhões de euros.





Os prémios dos seguros gerais e dos seguros de vida cresceram 19,5% em relação ao ano anterior, atingindo 442,0 milhões de euros. Este crescimento foi homogéneo e superior a 10% nos principais ramos: 12% em automóvel e negócios, 11% em vida risco e 10% em prestações protegidas.