“Novo” NB é missão quase cumprida

António Ramalho assumiu a liderança do Novo Banco e um plano de reestruturação com mais de 30 metas. O gestor já garantiu que vai cumprir esta missão ainda este ano, mais cedo do que o previsto.

